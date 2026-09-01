К региональной награде представят студента пятого курса Ростовского государственного медицинского университета Леонида Липовича за спасение девочки, пострадавшей в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону 29 августа, сообщает «Привет Ростов».

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что студент, работающий медбратом реанимационного отделения Ростовской областной клинической больницы, оказался рядом с пострадавшей семьей. Он оказал ребенку первую помощь и оперативно доставил ее в больницу, где девочку прооперировали.

В настоящее время состояние пострадавшего ребенка оценивается как тяжелое. Всего в результате налета БПЛА в Ростове пострадали 11 человек. В Пролетарском районе были повреждены два многоквартирных дома.

Фото Юрий Слюсарь / МАКС