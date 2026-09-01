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Происшествия

Жесткое ДТП с неуступчивой волгоградкой за рулем попало на видео

Происшествия 01.09.2026 10:26
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01.09.2026 10:26




Трехмесячный младенец пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в Тракторозаводском районе Волгограде. Жесткое ДТП, которое произошло на перекрестке проспекта Ленина и улицы Ополченская, попало на камеры видеонаблюдения.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, виновницей ДТП стала 33-летняя женщина-водитель, которая была за рулем Renault Duster. 

– Напротив дома № 1 по ул. Ополченской при повороте налево не уступила дорогу автомобилю BMW и совершила с ним столкновение. В результате ДТП 3-месячный пассажир автомобиля BMW доставлен в медучреждение, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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