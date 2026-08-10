Главное

Волгоградцам рассказали о новых направлениях магистратуры в ВолГУ «Не нужно заниматься конспирологией. Лучше просто работать»: известные скульпторы оценили реставрацию памятников на Мамаевом кургане «Россети Юг» увеличили мощность электроснабжения волгоградского торгового центра Техника для детской поликлиники – с заботой о маленьких пациентах Как Волгоград пережил атаку украинских БПЛА: все, что происходило 31 июля

Актуально

«Осторожно, вас снимают»: как журналисты ИА «Высота 102» проводили самые громкие расследования

«Буду вынужден писать президенту»: участник СВО требует защитить земли под Волгоградом от «новых фермеров»

«Хочу знать, кто убил моего Артура»: волжанка требует разобраться в загадочной гибели сына-бизнесмена

Федеральные новости

Федеральные новости
 Ситуация на АЗС Краснодара: где 14 августа можно купить бензин
По данным на утро 14 августа, в краевой столице функционирует 78 автозаправочных станций, сообщает МЦУ Краснодара. За сутки количество действующих точек продажи топлива выросло на семь, сообщает ИА «Живая...
Федеральные новости
 Ростовчанина настиг психоз в поезде на третьи сутки в пути
Пассажира поезда, следовавшего из Ростовской области на Север, экстренно госпитализировали с острым алкогольным психозом. Инцидент произошёл на станции в Ярославле, где мужчину передали бригаде скорой помощи, сообщает «Привет-Ростов». По...
Экономика

Объем выдачи ипотеки в России вырос на 38%

Экономика 10.08.2026 09:41
0
10.08.2026 09:41


По оценкам аналитиков банка, за семь месяцев 2026 года продажи ипотеки в России достигли 2,6* трлн рублей – на 38% больше, чем годом ранее.

По данным ВТБ, во второй месяц лета рынок демонстрирует уверенный рост, несмотря на естественную коррекцию после ажиотажного июня. В июле объем выдач достиг 355 млрд рублей, что ниже июньского пика в 475 млрд рублей.

Изменение ситуации стало ожидаемым следствием высокого спроса в июне, когда заемщики активно оформляли «Семейную» ипотеку, стремясь зафиксировать льготные условия. При этом доля льготных программ в общем объеме выдач с начала года составила 62%, снизившись за месяц на 2 п.п. Также в банке уточнили, что за семь месяцев 2026 года банк оформил более 41 тыс. сделок на сумму свыше 200 млрд рублей. В июле ключевым драйвером стала рыночная ипотека, которая за месяц отыграла 12 п.п. и достигла доли 52%.

– Снижение ставок и адаптация рынка к новым условиям сформировали устойчивый фундамент для роста. Мы видим, как июньский всплеск по госпрограммам плавно перетекает в системный интерес к рыночным инструментам. Это не ситуативная реакция, а смена модели поведения заемщиков, которые понимают: ждать более комфортных условий можно долго, а рефинансирование всегда остается рабочим инструментом. Даже с учетом возможных корректировок государственных программ во втором полугодии, мы прогнозируем итоговый рост рынка – впервые за несколько лет. Драйвером станет именно сбалансированный рыночный сегмент, – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По словам Охорзина, сейчас на рынке сложилась уникальная конфигурация: при сохранении двузначной доходности вкладов стоимость кредитов отошла от своих максимумов, что стимулирует отложенный спрос. Заемщики, не готовые откладывать решение жилищного вопроса, все чаще ориентируются на возможность последующего рефинансирования, когда стоимость кредитов начнет снижаться активнее.

*прогноз на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
14.08.2026 14:35 Реклама
Экономика 14.08.2026 14:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.08.2026 13:35
Экономика 14.08.2026 13:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.08.2026 13:18
Экономика 14.08.2026 13:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.08.2026 09:27
Экономика 14.08.2026 09:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.08.2026 13:39 Реклама
Экономика 13.08.2026 13:39 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.08.2026 11:43
Экономика 13.08.2026 11:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.08.2026 09:33 Реклама
Экономика 13.08.2026 09:33 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.08.2026 06:46
Экономика 13.08.2026 06:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.08.2026 21:55
Экономика 12.08.2026 21:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.08.2026 21:24
Экономика 12.08.2026 21:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.08.2026 19:31
Экономика 12.08.2026 19:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.08.2026 09:11
Экономика 12.08.2026 09:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.08.2026 14:54 Реклама
Экономика 11.08.2026 14:54 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.08.2026 10:47
Экономика 11.08.2026 10:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.08.2026 12:08
Экономика 10.08.2026 12:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

03:01
Росавиация ввела план «Ковер» в аэропорту Волгограда ночью 15 августаСмотреть фотографии
02:54
Ночной вой сирен разбудил волгоградцев 15 июляСмотреть фотографии
02:49
В Волгоградской области объявлена ракетная опасность 15 августаСмотреть фотографии
22:27
Налет дронов ВСУ готовится отразить Волгоградская областьСмотреть фотографии
21:48
«Не мог оторвать глаз от неба»: волгоградский фотограф снял Млечный Путь и звездопад ПерсеидыСмотреть фотографии
21:45
«Ротор» и «Урал» сыграли вничьюСмотреть фотографии
21:14
16063 болельщика пришли на матч «Ротор» - «Урал» в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:57
«Всё не так просто»: волгоградка с 400 баллами на ЕГЭ не поступила на ПМИ в ВШЭ на бюджетСмотреть фотографии
20:33
«Ротор» ведет в счете после первого тайма с «Уралом»Смотреть фотографии
20:12
Волгоградке дали возможность стать мамой после удаления миомыСмотреть фотографии
19:19
Переезд в Жилгородке Волгограда закроют на два дня на ремонтСмотреть фотографии
19:05
Рейды перед матчем «Ротора» в центре Волгограда организовала полицияСмотреть фотографии
18:41
«Цель противника – не деньги, а паника и вербовка»: подкаст ИА «Высота 102» с ветераном госбезопасности Павлом ЧебаненкоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:58
Волжанка завоевала титул «Королевы» на всероссийском конкурсе красоты и материнстваСмотреть фотографии
17:37
41 млн потратят на визит в Волгоград Чеботиной, «Пиццы» и Mia BoykaСмотреть фотографии
17:06
Стало известно состояние волгоградцев из разорванной в смертельном ДТП «Лады»Смотреть фотографии
16:57
Запрет на прогулки по лесу в Волгоградской области продлен до 11 сентябряСмотреть фотографии
16:40
ИКВО признала законной утрату статуса кандидата дворником из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:43
Новый турмаршрут? Волгоградцы засняли следующий до Ярославля трамвайСмотреть фотографии
14:42
В Волгоградской области скончалась экс-председатель районного судаСмотреть фотографии
14:35
ПСБ представил комплексные решения по обратному эквайрингу для металлургической отраслиСмотреть фотографии
14:15
Троим волгоградским экс-депутатам подтвердили суровые сроки за мегааферуСмотреть фотографии
14:08
Волгоградцев предупредили о затяжной атмосферной засухеСмотреть фотографии
13:33
ФСБ: волгоградец за 10 млн обещал перевести погибшего военного в тылСмотреть фотографииCмотреть видео
13:20
В Волгограде УК после крупного штрафа реанимировала лифты в девятиэтажкеСмотреть фотографии
13:18
Волгоградцам напомнили об упрощенном порядке подачи уведомлений в ФНС с 1 сентябряСмотреть фотографии
12:52
Суд под Волгоградом отправил в СИЗО внука, забившего до смерти бабушкуСмотреть фотографииCмотреть видео
12:42
«Важно продолжать работу»: Андрей Бочаров обсудил с активом Палласовки развитие районаСмотреть фотографии
12:00
Волгоградку осудили за обман государства с мясным бизнесомСмотреть фотографии
11:55
Андрей Бочаров проверил ФОК, ДК и молодёжный центр в ПалласовкеСмотреть фотографии
 