Росздравнадзор провёл проверку качества медицинской помощи жителю города Зверево, который скончался после нескольких переводов между больницами с ошибочными диагнозами. Как передает Привет-Ростов, по итогам проверки две медицинские организации привлечены к административной ответственности.

Мужчина поступил в Центральную городскую больницу Зверево с диагнозом «гипертоническая болезнь». Затем его перевели в психиатрическую больницу, оттуда — в ЦГБ Гуково, а позже снова вернули в больницу Зверево, где уже диагностировали менингит. Пациент скончался. Вскрытие показало, что причиной смерти стал ишемический инфаркт головного мозга — ни один из поставленных при жизни диагнозов не подтвердился.

Красносулинский районный суд установил, что ЦГБ Зверево не провела необходимое обследование и не обеспечила своевременную постановку точного диагноза. Гуковский городской суд выявил нарушение в ЦГБ Гуково: предварительный диагноз не был определён в течение часа после поступления пациента по скорой.

Суд оштрафовал больницу Зверево на 150 тысяч рублей, а ЦГБ Гуково – на 75 тысяч рублей. Решения вступили в силу.