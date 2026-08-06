В Волгограде открылись 13 новых пунктов пополнения транспортных карт





В Волгограде на территории семи районов заработали новые пункты обслуживания транспортных карт. По информации мэрии, здесь пассажиры могут пополнить баланс или приобрести новую карту «Волна».

Среди открывшихся точки по адресам: пр. Ленина, 209, ул. Богунская, 12, ул. 7-я Гвардейская, 2, пр. Жукова, 129, ул. Ангарская, 24 и 122, ул. Козловская, 13, ул. Баррикадная, 8, ул. Иркутская, 8, ул. Туркменская, 6, ул. Калининградская, 2, пр. Университетский, 92, ул. Колосовая, 4.

Отметим, по данным городских властей, теперь вместе с ранее созданными площадками для пассажиров доступны 80 пунктов пополнения транспортных карт.

Фото из архива ИА «Высота 102»