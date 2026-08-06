



В рабочем поселке Быково Волгоградской области сегодня, 6 августа, прозвучал сигнал «Ракетной опасности» Как сообщили в администрации района, тревожные сирены включили в рамках тренировки – звук не связан с реальной угрозой. Местным жителям рекомендуют сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Напомним, накануне жители двух районов Волгограда сообщали о звуках тревожных сирен. Однако в администрации города пояснили, что никаких учений или проверки оборудования по линии мэрии не проводилось. Работу звуковых сирен могли проверять на волгоградских предприятиях.

Ранее, как сообщало V102.RU, сигнал «Ракетная опасность» звучал в ряде муниципалитетов Волгоградской области. Эти мероприятия также проходили в рамках учений.



