Под Волгоградом собственник сельхозугодий закатал поле в асфальт

Камышинский городской суд Волгоградской области удовлетворил требования Россельхознадзора к собственнику земельного участка о ликвидации несанкционированной свалки и демонтажу асфальтированной площадки. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении ведомства, в мае 2024 года на землях сельхозназначения площадью 2,2 га были обнаружены горы отходов и асфальтированная площадка.

Собственник долгое время не устранял выявленные нарушение и был привлечен к административной ответственности в виде штрафа. Но и это не помогло. Тогда и был подан иск в суд.