В аэропорту Волгограда на 13 часов задерживаются сочинские авиарейсы





В аэропорту Волгограда на фоне объявленной в ночь с 5 на 6 августа беспилотной опасности произошёл сбой в расписании. Воздушную гавань не смогли вовремя покинуть сочинские аверсы.

С 22:00 5 августа на 11:00 6 августа отложен вылет из Волгограда в Сочи рейса № FV 6630 авиакомпании «Россия». С задержкой без малого в 13 часов воздушную гавань покинет и рейс № FV 6602 этого же перевозчика. Самолёт должен был вылететь из города на Волге в 23:00, однако на текущий момент время вылета смещено на 12:40 6 августа. Также незначительные корректировки затронут и пассажиров московского рейса № DP 6969 «Победы». На текущий момент вылет смещён на 30 минут. Самолёт должен покинуть Волгоград в 11:55.

Напомним, как ранее сообщала редакция, минувшей ночью на территории Волгоградской области в течение восьми часов действовала беспилотная опасность.

Фото из архива ИА «Высота 102»