19-летний житель Московской области предстанет перед Калачевским
районным судом. Как рассказали в прокуратуре Волгоградской области, молодой
человек обвиняется в распространении вредоносной компьютерной программы. Айтишник
в стремлении заработать разместил объявление в соцсетях с предложением продать
программу, предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования и
модификации компьютерной информации, которую в IT-среде называют
На объявление откликнулся сотрудник правоохранительныхорганов. В рамках оперативных мероприятий противоправная деятельность хакера
была пресечена. Максимальное наказание, которое грозит молодому человеку,
составляет до 5 лет лишения свободы.
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