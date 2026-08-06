



19-летний житель Московской области предстанет перед Калачевским районным судом. Как рассказали в прокуратуре Волгоградской области, молодой человек обвиняется в распространении вредоносной компьютерной программы. Айтишник в стремлении заработать разместил объявление в соцсетях с предложением продать программу, предназначенной для несанкционированного уничтожения, блокирования и модификации компьютерной информации, которую в IT-среде называют «вредоносом».

На объявление откликнулся сотрудник правоохранительныхорганов. В рамках оперативных мероприятий противоправная деятельность хакера была пресечена. Максимальное наказание, которое грозит молодому человеку, составляет до 5 лет лишения свободы.

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