



Центробанк ввел новую возможность по использованию системы быстрых платежей. С 1 октября волгоградцы смогут воспользоваться услугой по пополнению своих счетов. Совершить соответствующие операции теперь можно будет и в банкоматах других банковских организаций.

- СБП может быть использована кредитной организацией — участником СБП для осуществления перевода денежных средств, принятых ею от физического лица в наличной форме с использованием банкомата, на банковский счет этого физического лица, открытый в другой кредитной организации, являющейся участником СБП, — говорится в указаниях, опубликованных Банком России.

При этом внедрение в банкоматы новой возможности пока что будет носить для финансовых организаций исключительно добровольный характер. В случае реализации соответствующего функционала будут действовать ограничения для перевода: не более 25 тыс. на операцию, 50 тыс. в сутки и 200 тыс. в один месяц.

Отметим, пополнение счёта не будет бесплатным. Банки смогут вводить на соответствующие услуги определённую минимальную комиссию согласно действующему договору.

Фото из архива ИА «Высота 102»