Минобороны сообщило о ликвидации за ночь над регионами России 605 БПЛА

Ночь с 5 на 6 августа выдалась напряжённой для российских расчётов ПВО. Благодаря профессиональным действиям бойцов в воздушном пространстве 19 регионов удалось перехватить 605 БПЛА. Этот налёт стал одним из самых массированных с начала 2026 года.

По данным Минобороны, смертоносные аппараты сбивались над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Часть дронов перехвачены над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, как ранее сообщала редакция, жители Волгоградской области также провели минувшую ночь в ожидании атаки БПЛА. Соответствующий режим был снят в регионе лишь утром 6 августа в 05:55.

Фото из архива Минобороны