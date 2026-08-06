



В Волгоградской области названы победители регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший преподаватель детской школы искусств». Ими стали педагоги из Волгограда, Иловли и Светлого Яра. Накануне было опубликовано постановление губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова о премировании педагогов.

Победителем в 2026 году стала преподаватель «Детской музыкальной школы № 5» Волгограда Лариса Варламова. Второе место за Ларисой Чеботарёвой, работающей в «Иловлинской детской школе искусств». Третье место заняла Ольга Кравцова, преподающая в «Светлоярской детской школе искусств».

Отметим, работники учреждений дополнительного образования получат губернаторскую премию, соответственно, 100 тыс. рублей, 80 тыс. рублей и 50 тыс. рублей. Средства будут зачислены педагогам до конца года.

Фото из архива ИА «Высота 102»