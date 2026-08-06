



Волгоградцы могут рассчитывать на компенсацию зарплаты в рамках больничного листа до 6,8 тыс. рублей в сутки. По информации Социального фонда такие ограничения действуют при расчёте, величины пособий в 2026 году.

Сумма положенной гражданину компенсации рассчитывается с учётом его заработка за два последних года. Минимальная же планка суточной выплаты зафиксирована на уровне 874-968 рублей, в зависимости от количества рабочих дней, а в месячном расчёте не может быть меньше МРОТ – 27 тыс. рублей.

Кроме того, по информации специалистов, сумма выплаты также зависит от размера страхового стажа. Если он превышает 8 лет, выплачивается 100% от среднего заработка, если от 5 до 8 лет — 80%, от 6 месяцев до 5 лет — 60%, менее 6 месяцев — не больше МРОТ за полный календарный месяц.

Фото из архива ИА «Высота 102»