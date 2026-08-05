20 фальшивок изъяли из денежного оборота в Волгоградской области





Во II квартале 2026 года в банковском секторе региона выявили и изъяли из обращения 20 поддельных денежных купюр. Столько же фальшивок удалось обнаружить и за аналогичный период прошлого года. Подавляющее большинство среди подделок по-прежнему составляют пятитысячные банкноты, однако их стало меньше: 10 против 13-ти в апреле-июне 2025 года.

Поддельных купюр номиналом 1000 рублей в регионе во II квартале 2026 года выявлено 7, а за аналогичный период в прошлом году – 6. Также было обнаружено по одной купюре номиналом 500 и 2000 рублей, тогда как годом ранее не было выявлено ни одной подобной.

Количество выявленных фальшивых монет в регионе за год не изменилось. При этом впервые во втором квартале была изъята из обращения пятирублевая фальшивая монета.



