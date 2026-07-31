Ночью 31 июля Волгоград подвергся массированному налету украинских беспилотников. В городе звучали сирены, объявлялась беспилотная, а потом и ракетная опасность. Есть повреждения жилых домов, складской и промышленной инфраструктуры. Пострадали люди. Всю информацию о последствиях очередной террористической атаки ВСУ собрали в материале ИА «Высота 102».

Беспилотная и ракетная опасность

Оповещение о беспилотной опасности в Волгоградской области от МЧС появилось в 22:07 мск 30 июля. Жителей предупредили об угрозе налета, рекомендовав занять безопасное место без окон и не пользоваться лифтами.

В 02:08 мск Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда.

Глубокой ночью, когда город уже спал, МЧС объявила ракетную опасность. Сигнал прозвучал в 02:25 мск 31 июля. Жителей разбудил звук сирен. Однако уже через 6 минут – в 02:31 мск – было объявлен отбой ракетной опасности. Однако отражение атаки продолжилось.

Беспилотная опасность в Волгоградской области все еще действует.

Официальное заявление

О том, что произошло ночью 31 июля в Волгограде рассказал губернатор Андрей Бочаров. Рано утром он выступил с заявлением, которое было опубликовано на официальном ресурсе администрации Волгоградской области.

– Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима на объекты на территории Волгоградской области, – заявил глава региона.

По его словам, есть повреждения и пострадавшие.

– Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе. В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе. На данный момент на месте работают оперативные службы, ликвидация возгораний продолжается. Пятеро пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, – сообщил Андрей Бочаров.

Съемка запрещена

В Волгограде жителям вновь напомнили о запрете на съемку и публикацию в Сети пролетов БПЛА, работы ПВО и последствий массовых атак.

Размещение такой запрещенной информации наказывается в соответствии с Кодексом Волгоградской области об административной ответственности штрафами в размере до 100 тысяч рублей.