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Происшествия

Пять человек пострадали в результате атаки БПЛА на Волгоград

Происшествия 31.07.2026 05:01
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31.07.2026 05:01


В Волгограде в результате массированной атаки украинских БПЛА на Волгоград пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров.

- Пятеро пострадавших госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, - сообщил глава региона.

По его словам, в результате налета повреждены многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе. Также из-за попадания БПЛА произошли возгорания на территории промышленного предприятия на юге Волгограда и на складских помещениях в Дзержинском районе. Пожары тушат оперативные службы.

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