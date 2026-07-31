Волгоград ночью 31 июля подвергся массированному налету украинских БПЛА. Силы ПВО до сих отражают вражескую атаку, есть пострадавшие.

– Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: многоквартирный дом в Тракторозаводском районе Волгограда и частное домовладение в Красноармейском районе, – сообщил глава региона в официальном сообщении. – В результате попадания БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также на складских помещениях в Дзержинском районе.

По словам Бочарова, в результате налета пострадало пять человек. Они госпитализированы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На месте работают оперативные службы, которые ликвидируют возгорания.