Пострадавшие после удара БПЛА волгоградцы продолжают лечение





Восемь пострадавших при ударе беспилотников ВСУ по Волгограду продолжают лечение в больницах. Об этом 1 августа сообщили в областном комитете здравоохранения.

Как ранее сообщалось информагентством, в результате ударов были госпитализированы восемь человек. Двое из них поступили в медучреждения в тяжелом состоянии.

– Пострадавшие в профильных отделениях продолжают лечение. Врачи делают все возможное для их лечения, – рассказали в областном комитете здравоохранения.

Напомним, в ночь на 31 июля Волгоград оказался в центре беспилотной атаки. В городе загорелись склады Wildberries в Дзержинском районе, а также промышленное предприятие топливо-энергетического комплекса на юге Волгограда. Смертоносные летательные аппараты угодили также в многоквартирный дом в Тракторозаводском районе и в частный – в Красноармейском. Изначально в регионе сообщали о пятерых пострадавших.

При разборе завалов на месте принявшего удар дома по улице Булаткина в Красноармейском районе сотрудники экстренных служб обнаружили тело женщины.