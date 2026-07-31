Wildberries сообщил о пожаре на объекте компании в Волгограде

Онлайн-ретейлер Wildberries подтвердил пожар на своем складе в Волгограде из-за атаки БПЛА.

– Из-за атаки на логистическом объекте компании в Волгограде возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет, – говорится в официальном сообщении компании в Telegram.

В связи с произошедшем Wildberries перестроил свои логистические маршруты, чтобы не приостанавливать работу.

– Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляется на других объектах, – указано в сообщении.

В настоящее время из-за пожара над городом нависло облако черного дыма.

Напомним, что ночью 31 июля ВСУ совершили террористический налет на Волгоград с помощью беспилотных смертоносных аппаратов. Губернатор сообщил о повреждениях жилых домов, возгораниях на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда и на складских помещениях в Дзержинском районе. Пять человек пострадали.

Фото из архива V102.RU