Еще двух волгоградцев задержали за видео пожара на складе Wildberries





В Волгограде силовики продолжают устанавливать личности авторов видеороликов и фото, сделанных во время атаки города беспилотниками ВСУ в ночь на 31 июня и опубликованных в Сети. Как сообщает ИА «Высота 102», 1 августа пояснения оперативникам пришлось давать еще двум волгоградцам, снявших момент налёта на складские помещения Wildberries.

Как ранее сообщалось информагентством, накануне одной из первых была задержана волгоградка, выложившая снимок в общедомовой чат.





Жителей Волгограда задержали за распространение видео и фото пожара на складе маркетплейса. После видеоматериалы они выложили в Интернет.

– Вчера ночью сфотографировала последствия прилётов на склад Wildberries. После чего решила отправить эту фотографию в Волгоградский чат, чтобы удостовериться, что это не прилёты, а какое-нибудь огромное дождевое облако. Вот, после чего получила ответ, что это действительно были прилёты. И мне следует удалить фотографию, – призналась молодая девушка. – Позже моя фотография оказалась на украинских Telegram-каналах, и я поняла то, что это может использоваться против нашей страны и это является угрозой для нашей безопасности. Мне очень стыдно за содеянное, и я настоятельно не рекомендую так делать.

Напомним, за съемку последствий ударов БПЛА предусмотрена уголовная ответственность. Авторам роликов, решивших поделиться своим творчеством в сети, грозит наказание за «Госизмену» - ее санкция предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

Что запрещено?

- делать фото и видео применения и последствий применения БПЛА, а также систем противодействия беспилотникам, в том числе ПВО. Под запретом оказалась и фото и видеосъемка мест нахождения и падения БПЛА, а также мест поражения объектов с использованием таких аппаратов и работы ПВО и радиоэлектронной борьбы;

- фиксировать на фото и видео места расположения, временной дислокации, организации несения службы сил и средств Министерства обороны Российской Федерации и правоохранительных органов, а также мест расположения объектов военной инфраструктуры, ПВО и РЭБ, сооружений систем связи и охраны объектов ТЭК, промышленности, ЖКХ, мостов и иных критически важных объектов;

- выкладывать подобные кадры в интернет, а также публиковать их в СМИ. Запрет, в частности, касается применения и последствий применения на территории области, а также других субъектов РФ беспилотников, включая информацию, позволяющую идентифицировать их тип, место нахождения или падения, запуска или траекторию полета и определить места атаки и факт поражения объектов, в том числе характер нанесенных повреждений.

Также нельзя распространять фото и видео применения и последствий применения ПВО и РЭБ, способствующее раскрытию мест расположения сил противовоздушной обороны и стратегически важных объектов, находящихся не только на территории области, но и других регионов России.