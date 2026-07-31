Сегодня, 31 июля три пригородных поезда последуют по сокращенному маршруту из-за повреждения контактной сети на юге Волгограда.
– На ст. Татьянка в Волгоградской области в результате постороннего вмешательства была повреждена контактная сеть, – сообщили на Приволжской железной дороге.
Происшествие отразилось на движении электричек.
Так, поезд №6306 сообщением Южная-Тракторная пойдет по маршруту Шпалопропитка-Тракторная. Отправление со ст. Шпалопропитка в 6:43.
Поезд №6301 сообщением Волгоград-Южная проследует до ст. Шпалопропитка.
Поезд №6310 сообщением Южная-Тракторная пойдет по маршруту Шпалопропитка-Тракторная. Отправление со ст. Шпалопропитка в 8:15.
Напомним, что ночью 31 июля Волгоград подвергся массированной террористической атаки украинских БПЛА. В настоящее время оперативные службы занимаются ликвидацией последствий налета.