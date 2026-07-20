



Страшная трагедия произошла в Шебекино Белгородской области. Как сообщил врио главы региона Александр Шуваев, сегодня, 20 июля, в результате удара беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу погибли люди.

- С горечью в сердце сообщаю: по предварительным данным, в результате бесчеловечной и подлой атаки погибли пятеро ни в чем не повинных мирных жителей, включая несовершеннолетнего: четыре женщины и мальчик скончались от полученных травм. Личности погибших устанавливаются, - сообщил он.

Кроме того, ранения получили 23 мирных жителя.

В настоящее время в Шебекинской районной больнице оказывают помощь 23 пострадавшим. Среди них – 17-летний юноша. Трое находятся в крайне тяжелом состоянии. Медики заявили, что после стабилизации их состояния они будут переведены в медучреждения Белгорода.