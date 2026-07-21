Госдума рассмотрит закон о стабилизации топливного рынка





На пленарном заседании 21 июля депутаты Госдумы планируют принять во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на стабилизацию ситуации на топливном рынке. Об этом ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что изменения будут поддержаны безотлагательно.

Первоначальная версия документа, принятая в первом чтении 7 июля, касалась иной сферы – она предусматривала налоговые льготы для администраторов программ мотивации международных компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР). Речь шла о схемах, связанных с приобретением сотрудниками акций предприятий, где российская компания выступает оператором таких программ.

Однако ко второму чтению правительство внесло поправки в Налоговый кодекс, которые меняют фокус законопроекта. Теперь ключевая задача документа – сдержать рост цен на топливо. Именно эта редакция и будет вынесена на голосование во вторник.