Главное

ВТЗ встретил День металлурга: более 350 сотрудников отмечены наградами Парковка взамен Привокзальной площади в Волгограде заработает в тестовом режиме с 21 июля Под Волгоградом СК проверяет скандальную майнинг-ферму Евгения Ищенко Топливная «засуха» провоцирует рост: смотрим цены и наличие бензина на АЗС в Волгограде Вернуть мантию после скандалов попытаются в Москве двое волгоградских экс-судей

Актуально

Разноголосье над Волгой: как в Волгограде проходил фестиваль «Крымская братина» – фото

«Нас обманули»: в селе Волгоградской области «под шумок» реорганизовали местную школу

Максимум пользы и вкуса: что приготовить из крыжовника – необычные рецепты

Федеральные новости

Федеральные новости
 Госдума рассмотрит закон о стабилизации топливного рынка
На пленарном заседании 21 июля депутаты Госдумы планируют принять во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на стабилизацию ситуации на топливном рынке. Об этом ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав...
Федеральные новости
 Пятеро погибших, 23 раненых: страшный удар ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области
Страшная трагедия произошла в Шебекино Белгородской области. Как сообщил врио главы региона Александр Шуваев, сегодня, 20 июля, в результате удара беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу...
Федеральные новости

Госдума рассмотрит закон о стабилизации топливного рынка

Федеральные новости 21.07.2026 07:34
0
21.07.2026 07:34


На пленарном заседании 21 июля депутаты Госдумы планируют принять во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на стабилизацию ситуации на топливном рынке. Об этом ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув, что изменения будут поддержаны безотлагательно.

Первоначальная версия документа, принятая в первом чтении 7 июля, касалась иной сферы – она предусматривала налоговые льготы для администраторов программ мотивации международных компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР). Речь шла о схемах, связанных с приобретением сотрудниками акций предприятий, где российская компания выступает оператором таких программ.

Однако ко второму чтению правительство внесло поправки в Налоговый кодекс, которые меняют фокус законопроекта. Теперь ключевая задача документа – сдержать рост цен на топливо. Именно эта редакция и будет вынесена на голосование во вторник.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
21.07.2026 07:34
Федеральные новости 21.07.2026 07:34
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.07.2026 15:48
Федеральные новости 20.07.2026 15:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.07.2026 15:31
Федеральные новости 17.07.2026 15:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.07.2026 10:36
Федеральные новости 17.07.2026 10:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.07.2026 14:31
Федеральные новости 16.07.2026 14:31
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.07.2026 18:52
Федеральные новости 15.07.2026 18:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.07.2026 12:36
Федеральные новости 15.07.2026 12:36
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.07.2026 12:15
Федеральные новости 15.07.2026 12:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
14.07.2026 11:53
Федеральные новости 14.07.2026 11:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.07.2026 10:56
Федеральные новости 13.07.2026 10:56
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.07.2026 17:10
Федеральные новости 12.07.2026 17:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
11.07.2026 12:58
Федеральные новости 11.07.2026 12:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.07.2026 11:04
Федеральные новости 10.07.2026 11:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.07.2026 14:39
Федеральные новости 09.07.2026 14:39
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
09.07.2026 11:33
Федеральные новости 09.07.2026 11:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:17
До 8 выросло число инфицированных насекомыми волгоградцевСмотреть фотографии
07:57
Минздрав обновит перечень лекарств для бригад скорой помощиСмотреть фотографии
07:34
Госдума рассмотрит закон о стабилизации топливного рынкаСмотреть фотографии
07:19
Волгоградский «Ротор» одержал трудную, но заслуженную победуСмотреть фотографии
07:06
Волгоградский врач развеял мифы о ЗОЖеСмотреть фотографии
06:47
В Камышине простятся с погибшим на СВО бойцом с позывным «Феникс»Смотреть фотографии
06:35
Ракетная опасность привела к задержкам рейсов в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
06:14
Облкомторг заключил около 700 соглашений о стабилизации ценСмотреть фотографии
05:07
Угроза ракетного удара действовала полтора часа в Волгограде 21 июляСмотреть фотографии
03:47
Слышно, как работает ПВО: ВСУ направили на Волгоград ракетыСмотреть фотографии
22:06
Пенальти в ворота «СКА-Хабаровска» принес победу «Ротору» - 1:0Смотреть фотографии
21:46
14382 зрителя собрал матч «Ротора» и «СКА-Хабаровска»Смотреть фотографии
21:30
На юге Волгограда пожарные отбили от огня приют для животныхСмотреть фотографииCмотреть видео
21:09
17-летний житель Волгоградской области уснул в угнанной машинеСмотреть фотографии
20:45
Судья не засчитал забитый «Ротором» гол в матче со «СКА-Хабаровск»Смотреть фотографии
20:26
Правила назначения единого пособия волгоградцам изменятся 21 июляСмотреть фотографии
19:49
Команды «Ротора» и «СКА-Хабаровск» вышли на поле Волгоград АреныСмотреть фотографии
19:47
Половину 120-метровой «Звезды Сталинграда» собрали в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:40
Волгоградские гандболистки пробились в четвертьфинал Спартакиады учащихсяСмотреть фотографии
19:26
«Жизнь продолжается»: волгоградец, получивший автограф Путина, приехал из зоны СВО на выписку сына из роддомаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:22
У троих волгоградских малышей вовремя выявили СМАСмотреть фотографии
19:10
У чиновников Волгограда 1 сентября отберут право наказывать жителейСмотреть фотографии
18:15
Отдыхавший с родными 10-летний мальчик утонул на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
17:57
На юге Волгограда открылся пункт приёма одеждыСмотреть фотографии
17:56
ВТЗ встретил День металлурга: более 350 сотрудников отмечены наградамиСмотреть фотографии
17:49
На станции под Волгоградом электровоз сошел с рельсовСмотреть фотографии
17:34
Ключевой комитет облдумы рассмотрит вопрос смены статуса земли в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
17:30
В честь Дня металлурга 70 сотрудников «Красного октября» получили наградыСмотреть фотографии
17:00
Волгоградская область отправила четыре бронеавтомобиля в зону СВОСмотреть фотографии
16:43
Рейтинг школ Волгограда и области по итогам ЕГЭ-2026: смотрим, где больше всего стобалльниковСмотреть фотографии
 