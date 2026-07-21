Волгоградская область избежала атак вражеских БПЛА ночью 21 июля. По данным Минобороны, всего было перехвачено и уничтожено 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Между тем, напомним, ночью в Волгоградской области объявляли ракетную опасность. Работали сирены, жители сообщали о взрывах, а Росавиация закрывала аэропорт Волгограда. О результатах работы ПВО в волгоградском регионе пока ничего не известно.