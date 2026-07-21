



МЧС России подготовило видеоинструкцию для граждан на случай ракетной опасности. Как сообщает ИА «Высота 102», в коротком ролике описан алгоритм действий, которые волгоградцы должны выполнять после сигнала «Ракетная опасность».

Напомним, утром 21 июля была в очередной раз ВСУ направили ракеты на Волгоградскую область. В 03.12 по московскому времени в Волгограда прозвучали сирены, а согласно голосовому оповещению дежурного ЕДДС гражданам следовало спуститься в укрытия. Режим ракетной опасности сохранялся в Волгограде полтора часа.





МЧС России рекомендует в первую очередь сохранять спокойствие и не поддаваться панике, не подходить к окнам, а также, по возможности, закрыться в глухом помещении. К последнему специалисты относят ванную комнату или санузел.

– Если рядом есть укрытие, сразу спускайтесь в метро, подвал, паркинг, подземный переход. Не ждите взрывов и не подходите к окнам. Если не успеваете в укрытие, то пользуйтесь правилом двух стен: коридор, туалет, ванная, внутренняя комнаты, – говорится в видеоролике.

Граждан, находящихся на открытом пространстве, эксперты призывают немедленно зайти в ближайший подвал или любое другое находящиеся по близости помещение из кирпича или бетона.

– Не стойте на открытом месте и не прячьтесь у витрин, в арках и подъездах. Если укрытий рядом нет, найдите кювет, бордюр, бетонную преграду. Ложитесь ниже, прикройте голову и приоткройте рот. Если вы в машине, не пытайтесь уехать. Остановитесь, выйдите и следуйте в укрытие. Если вас завалило, не кричите сразу – крик поднимает пыль в лёгкие. Стучите по трубе или стене, светите фонариком, кричите только, если вы слышите рядом людей, – советуют в ГУ МЧС России по региону.

Напомним, подобную инструкцию при объявлении воздушной угрозы ранее подготовили корреспонденты ИА «Высота 102».

Изображение создано при помощи ИИ