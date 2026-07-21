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Волгоградские гандболистки проиграли москвичкам и поспорят за 5‑е место на летней спартакиаде

Спорт 21.07.2026 16:59
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21.07.2026 16:59


Четвертьфинальный матч XIII летней Спартакиады учащихся России между командами Московской и Волгоградской областей получился по-настоящему боевым. Счёт 22:21 в пользу Московской области – это история про одну ошибку, про один бросок, который не залетел, про одну секунду, которой не хватило.

Но для сборной Волгоградской области на XIII летней Спартакиаде учащихся России борьба ещё не закончена: впереди матч за 5‑е место, и соперником снова станет команда Кемеровской области.

И тут появляется особенный сюжетный поворот: на групповой стадии волгоградские девушки уже встречались с кемеровчанками – и уверенно их переиграли со счётом 46:25. Эта победа наглядно показала, что у нашей команды есть и класс, и характер, и умение доминировать над соперником. Теперь же предстоит доказать, что тот успех не был случайностью, а стал отражением реального уровня команды.

Для волгоградских девушек это не просто игра за строчку в таблице, а возможность уйти с турнира с высоко поднятой головой. А болельщики будут ждать от команды той самой яркой игры, которая уже однажды принесла убедительные 46 очков на табло.


Александр Веселовский

Фото: Федерация гандбола России

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