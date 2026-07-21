Три ракеты «Фламинго» сбили над Волгоградской областью 21 июля





В Минобороны России отчитались о работе ПВО ночью 21 июля. В ведомстве заявили о сбитии 11 управляемых авиационных бомб, восьми реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, семи крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 655 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Количество ракет, сбитых над территорией Волгоградской области, в Минобороны не называют. При этом, по данным мониторинговых каналов, в течение прошедшей ночи враг применил ракеты «Фламинго» в трех регионах России. Одна была сбита над Ростовской область, 2 – над ЛНР и 3 – в Волгоградской области и вблизи города.

Ракетную опасность в Волгоградской области объявили сегодня в 03:12. Жителей, проснувшихся от воя сирен и сильного грохота, попросили спуститься в укрытия или оставаться в комнатах без стекол. Спустя двадцать минут в городе приостановили работу аэропорта. О ликвидации угрозы волгоградцам сообщили только через полтора часа.

Вскоре сотрудники МЧС поделились видеоинструкцией, пошагово рассказав о действиях горожан в случае объявления ракетной опасности.

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