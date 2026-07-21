Волгоградский врач развеял мифы о ЗОЖе

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ВолгГМУ, главный врач Клиники семейной медицины Андрей Зуб провёл открытую лекцию для участников летней смены в спортивно-оздоровительном лагере вуза. Главной темой обсуждения стали стереотипы о здоровом образе жизни, которые не имеют научного обоснования.

Лектор разобрал несколько популярных стереотипов. Во-первых, «волшебная цифра» 10 000 шагов в день не имеет строгого обоснования – достаточно 150 минут любой активности за неделю. Во-вторых, рекомендация пить ровно два литра воды в день – усреднение, которое не учитывает индивидуальные параметры человека. В-третьих, диеты с исключением целых групп продуктов (углеводов, жиров, лактозы) оправданы лишь в особых случаях, а здоровому человеку нужно разнообразное питание. И, наконец, детокс-диеты и смузи – не более чем маркетинговый миф, который может навредить обмену веществ вместо обещанного очищения.

Андрей Зуб посоветовал будущим врачам придерживаться базовых принципов ЗОЖ: отказ от вредных привычек, сбалансированное питание, полноценный сон, гигиена, профилактика заболеваний и регулярная физическая активность. Именно эти меры, по его словам, действительно укрепляют здоровье, а не модные диеты или точечные ограничения.

Итоги встречи подвела руководитель смены, глава студенческого спортклуба «Импульс» Виктория Катренко, акцентировав внимание на индивидуальном подходе к каждому организму.

Фото: пресс-служба ВолгГМУ