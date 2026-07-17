В Камышине подросток проводил пьяную женщину до дома и обокрал

В Волгоградской области в краже средств с банковской карты подозревается 17-летний подросток. Установлено, что несовершеннолетний решил сделать доброе дело и проводить с друзьями пьяную женщину до дома, но в конце не удержался и обокрал ее.

Как сообщили в СУ СКР по региону, преступление было совершено ночью 12 июля в Камышине. Подросток вместе с друзьями встретил на улице незнакомую ему пьяную женщину. Компания молодых людей решила проводить ее до дома на такси.

– Прибыв по месту жительства женщины, подозреваемый поднялся вместе с ней на этаж и помог оплатить поездку через мобильное банковское приложение. Обратив внимание, что на счете потерпевшей еще имеются денежные средства, он, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, перевел на свой банковский счет 11 399 рублей, – рассказали в следственном органе.

Потом молодой человек вернулся к друзьям. Деньги он потратил на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба с банковского счета).