Главное

ВТЗ встретил День металлурга: более 350 сотрудников отмечены наградами Рейтинг школ Волгограда и области по итогам ЕГЭ-2026: смотрим, где больше всего стобалльников Парковка взамен Привокзальной площади в Волгограде заработает в тестовом режиме с 21 июля Под Волгоградом СК проверяет скандальную майнинг-ферму Евгения Ищенко Топливная «засуха» провоцирует рост: смотрим цены и наличие бензина на АЗС в Волгограде

Актуально

Разноголосье над Волгой: как в Волгограде проходил фестиваль «Крымская братина» – фото

«Нас обманули»: в селе Волгоградской области «под шумок» реорганизовали местную школу

Максимум пользы и вкуса: что приготовить из крыжовника – необычные рецепты

Федеральные новости

Федеральные новости
 В России еще на пять лет продлили «гаражную амнистию»
«Гаражную амнистию», позволяющую россиянам без лишних препон оформить в собственность не только гаражи, но и землю под ними, продлили до 2031 года. – Государственная Дума на...
Федеральные новости
 Госдума рассмотрит закон о стабилизации топливного рынка
На пленарном заседании 21 июля депутаты Госдумы планируют принять во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на стабилизацию ситуации на топливном рынке. Об этом ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав...
Происшествия

В Волгограде молодая женщина всадила нож в неверного сожителя

Происшествия 21.07.2026 13:10
0
21.07.2026 13:10


Волгоградка, уличившая своего сожителя в неверности, ударила его ножом. Осознав свой поступок, молодая женщина самостоятельно вызвала скорую и отправила изменщика в больницу.


В медучреждении 33-летнего мужчину встретили с открытой раной грудной клетки. Вскоре выяснилось, что кровавая история началась с совместного застолья сожителей. Приняв на грудь, женщина припомнила прежние обиды и взялась за нож, решив отомстить за неприятную сцену.

Волгоградка, заставшая возлюбленного с другой, ударила его в спину ножом, а после вызвала скорую помощь, – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. – В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». В ближайшее время ей изберут меру пресечения.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области и из архива V102.ru

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
21.07.2026 13:10
Происшествия 21.07.2026 13:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2026 21:09
Происшествия 20.07.2026 21:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2026 18:15
Происшествия 20.07.2026 18:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2026 14:18
Происшествия 20.07.2026 14:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.07.2026 10:26
Происшествия 20.07.2026 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2026 11:40
Происшествия 19.07.2026 11:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.07.2026 11:12
Происшествия 19.07.2026 11:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2026 11:32
Происшествия 18.07.2026 11:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.07.2026 10:22
Происшествия 18.07.2026 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2026 19:20
Происшествия 17.07.2026 19:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2026 10:33
Происшествия 17.07.2026 10:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2026 09:07
Происшествия 17.07.2026 09:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2026 08:46
Происшествия 17.07.2026 08:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.07.2026 06:14
Происшествия 17.07.2026 06:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.07.2026 14:31
Происшествия 16.07.2026 14:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:30
МЧС опубликовало видеоинструкцию на случай ракетной опасности в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:20
Волгоградец Александр Тюменцев в третий раз победил в конкурсе СЖРСмотреть фотографии
14:34
В России еще на пять лет продлили «гаражную амнистию»Смотреть фотографии
14:06
В Садах Придонья собрали всю вишнюСмотреть фотографииCмотреть видео
13:37
«Ротор» – «СКА‑Хабаровск»: главные мысли тренеров после 1:0 в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:27
Бочаров оценил модернизацию дорожной инфраструктуры юга ВолгоградаСмотреть фотографии
13:10
В Волгограде молодая женщина всадила нож в неверного сожителяСмотреть фотографии
12:19
Назначена дата первого заседания по делу админа «Острова Свободы» СеренкоСмотреть фотографии
11:31
Три судна столкнулись в Цимлянском водохранилище: помощник капитана идет под судСмотреть фотографии
11:11
В 11 населённых пунктах Волгоградской области отключили свет из-за ремонта ЛЭПСмотреть фотографии
11:00
Арест иномарки побудил волгоградца погасить крупный долгСмотреть фотографии
10:19
Волгоградские следователи разберутся в причинах гибели 10-летнего мальчика на ВолгеСмотреть фотографии
09:52
Андрей Бочаров осмотрит ключевые объекты на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:47
Учёные РАН зафиксировали превышение нефтепродуктов в Азовском море в 5,4 разаСмотреть фотографии
09:46
В Садах Придонья «достали ножи»Смотреть фотографии
09:38
Волгоградским участникам СВО дадут бесплатно землюСмотреть фотографии
08:51
Минобороны не зафиксировало атак дронов на Волгоградскую область 21 июляСмотреть фотографии
08:17
До 8 выросло число инфицированных насекомыми и крысами волгоградцевСмотреть фотографии
07:57
Минздрав обновит перечень лекарств для бригад скорой помощиСмотреть фотографии
07:34
Госдума рассмотрит закон о стабилизации топливного рынкаСмотреть фотографии
07:19
Волгоградский «Ротор» одержал трудную, но заслуженную победуСмотреть фотографии
07:06
Волгоградский врач развеял мифы о ЗОЖеСмотреть фотографии
06:47
В Камышине простятся с погибшим на СВО бойцом с позывным «Феникс»Смотреть фотографии
06:35
Ракетная опасность привела к задержкам рейсов в волгоградском аэропортуСмотреть фотографии
06:14
Облкомторг заключил около 700 соглашений о стабилизации ценСмотреть фотографии
05:07
Угроза ракетного удара действовала полтора часа в Волгограде 21 июляСмотреть фотографии
03:47
Слышно, как работает ПВО: ВСУ направили на Волгоград ракетыСмотреть фотографии
22:06
Пенальти в ворота «СКА-Хабаровска» принес победу «Ротору» - 1:0Смотреть фотографии
21:46
14382 зрителя собрал матч «Ротора» и «СКА-Хабаровска»Смотреть фотографии
21:30
На юге Волгограда пожарные отбили от огня приют для животныхСмотреть фотографииCмотреть видео
 