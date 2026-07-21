Андрей Бочаров осмотрит ключевые объекты на юге Волгограда

Сегодня, 21 июля, губернатор Волгоградской области в ходе рабочего визита оценит благоустройство территорий в Красноармейском районе, а также проверит в этой части города ход работ на ключевых объектах.

По информации мэрии, Андрей Бочаров совершает объезд района вместе с главой Волгограда Владимиром Марченко.

– В повестке – реконструкция Сарептского путепровода, ремонт магистральных и межквартальных дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, восстановление бывшего кинотеатра «Юбилейный» и другие объекты, – сообщили в горадминистрации.

Фото: администрации Волгограда