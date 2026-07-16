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Расследования

Начальник почты в Урюпинске ради выигрыша присвоила 720 лотерейных билетов

Расследования 16.07.2026 17:35
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16.07.2026 17:35


В Волгоградской области до 6 лет лишения свободы грозит 49-летней начальнице одного из отделений почтовой связи в Урюпинске, которая присвоила 720 лотерейных билетов. Женщина очень хотела выиграть крупную сумму денег, но в итоге стала фигуранткой уголовного дела. 

Как сообщили в региональном Главке полиции, в отношении азартной начальницы почты расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения). 

По данным следствия, с октября 2025 года по февраль 2026 года руководитель систематически присваивала вверенные ей для продажи лотерейные билеты. Она стирала на них защитный слой, надеясь на крупный выигрыш. Всего она присвоила 720 лотерейных билетов на сумму более 72 тысяч рублей. Недостача была выявлена в ходе плановой проверки почтового отделения вышестоящим руководством. 

Фигурантка дела призналась в содеянном и возместила причиненный ущерб. 

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