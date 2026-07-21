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Общество

Минздрав обновит перечень лекарств для бригад скорой помощи

Общество 21.07.2026 07:57
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21.07.2026 07:57


Министерство здравоохранения России утвердило новый перечень препаратов и изделий для общепрофильной укладки бригад скорой медицинской помощи. Соответствующий приказ ведомства опубликован 21 июля на официальном портале правовой информации.

Одно из главных нововведений – включение в стандартный набор лекарственного средства «Эсмолол». Этот препарат применяется в экстренных ситуациях для купирования тахиаритмий и быстрого снижения артериального давления при гипертонических кризах. Кроме того, медицинским работникам разрешат использовать перевязочные материалы на основе каолина – они обладают выраженным гемостатическим (кровоостанавливающим) эффектом и особенно востребованы при травматических кровотечениях.

Как поясняется в документе, новые требования разработаны с учётом практического опыта врачей и современных клинических рекомендаций. Обновлённые нормативы вступят в силу с 1 января 2027 года.

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