



В Волгограде двое 19-летних умельцев починили полуживую «пятерку» для того, чтобы покататься на ней по городу. Однако покатушки на чужом автомобиле оказались крайне недолгими.

Отечественный автомобиль инспекторы ГИБДД остановили для проверки документов. Однако показать ПТС на ВАЗ-2105 не смог ни находившийся за рулем 19-летний волгоградец, ни его приятель. Пробив машину по базе, сотрудники выяснили, что она принадлежит 48-летнему волгоградцу и числится в угоне.

Во время разговора с невезучими угонщиками сотрудники ГИБДД выяснили любопытные детали. Для того, чтобы сдвинуть с места «ветерана» автопрома, юношам пришлось потрудиться – поставить на него собственный аккумулятор, накачать колеса и залить бензин.

– Поездка была недолгой – волгоградцев задержали, а угнанный ими автомобиль изъяли, – прокомментировали в пресс-службе регионального главка МВД. – Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Фото: архив ИА «Высота 102»