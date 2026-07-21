



Сегодня, 21 июля, в связи с плановыми ремонтными работами на высоковольтной линии электропередачи временно отключено электроснабжение в ряде сёл и посёлков Волгоградской области. Как сообщили в районного администрации, ограничения затронули 11 населенных пунктов.

Временно будут отключены от электричества сёла – Большие Чапурники, Малые Чапурники, Цаца, Ивановка, Червленое, Солянка. Также электроэнергии не будет в поселках: Приволжский, Новосад, Луговой, Кирова (частично) и на станции Чапурники.

Энергоснабжающая организация ориентировочно планирует завершить работы и возобновить подачу электроэнергии к 18:00. Специалисты делают всё возможное, чтобы сократить время отключения.