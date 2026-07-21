



В Волгоградской области из-за столкновения трех судов идет под суд старший помощник капитана одного из них.

По версии следствия, критические нарушения правил безопасности движения мужчина допустил в Цимлянском водохранилище. Из-за его просчетов вблизи поселка Пятиизбянка Калачевского района теплоход «Дорида» столкнулся с теплоходами «Герои Заполярья» и «Оливия».

Ущерб от речной аварии превысил четыре миллиона рублей. После происшествия на сотрудника возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба. Материалы дела рассмотрят в Калачевском районном суде, сообщают в Южной транспортной прокуратуре.

Фото Южной транспортной прокуратуры