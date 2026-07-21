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Первая – готова, вторую строят: смотрим, что происходит с парковками у вокзала «Волгоград-1»

Общество 21.07.2026 16:33
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21.07.2026 16:33


Сегодня, 21 июля, в Центральном районе Волгограда заработала новая парковка на 214 автомобилей в пешей доступности от железнодорожного вокзала. Парковочное пространство, которое оперативно обустроили на месте пустыря вблизи пожарной каланчи, пока работает в тестовом режиме – без штрафов за неуплату парковки. Путь от нее до железнодорожного вокзала составляет чуть более 300 метров, но на этом отрезке все еще перекопано и работает спецтехника.



О том, что происходит с парковками у вокзала, где будут высаживать и забирать пассажиров с сумками и чемоданами в ближайшем будущем – разбирались журналисты ИА «Высота 102».

Две парковки вместо одной

Парковка для автомобилей на привокзальной площади в Волгограде, которая после расширения могла вмешать до 228 машин, ликвидирована. Такое решение, напомним, было принято весной текущего года в рамках благоустройства этой территории. Местные власти решили расширить зону для пешеходов у вокзала, установить новый фонтан, оборудовать зоны отдыха, а парковку убрать, оставив лишь небольшой подъезд к вокзалу, предусмотренный только для высадки и посадки пассажиров. Вместо ликвидируемой парковки на привокзальной площади власти пообещали обустроить в два раза больше парковочных мест в шаговой доступности у вокзала. 



Конкурс на обустройство нового парковочного пространства в шаговой доступности выиграло волгоградское ООО «УНПП «Аспект». Сумма контракта составила 70,8 миллиона рублей. 



Накануне в мэрии Волгограда объявили о начале работы первой замещающей парковки в пешей доступности от железнодорожного вокзала. Расположена она по ул. Володарского, 21 – примерно в 340 метрах от ликвидированной парковки.

Еще одно парковочное пространство, которая будет еще ближе к вокзалу, обустраивают напротив бывшей стоянки у «Царицынского пассажа».

Пассажирам придется потерпеть


Жители и гости города, которые прибывают на железнодорожный вокзал в Волгограде или уезжают с него, с весны терпят неудобства из-за ремонтных работ, которые проводятся на привокзальной площади. Подъехать к огороженной строительным забором территории можно только в двух местах – с правой и левой стороны площади. С учетом плотного движения и узкой проезжей части процесс высадки или посадки пассажиров проходит нервно для всех участников дорожного движения. А пассажиры с чемоданами из-за отсутствия тротуаров вынуждены идти по проезжей части навстречу пассажирским автобусам, либо по перекопанным дорожкам.


– На обновленной привокзальной территории будет предусмотрен заезд для высадки и посадки пассажиров. Стоянка здесь будет запрещена, – пояснили в мэрии. – Планируется, что сюда можно будет спокойно подъехать на автомобиле для того, чтобы высадить или забрать пассажира и быстро уехать. Если нужно кого-то подождать на машине, то для этого предусмотрены оборудованные парковки в шаговой доступности. Здесь можно стоять сколько нужно.

В рамках трансформации парковочного пространства у вокзала, напомним, движение на ул. Коммунистической на участке от ул. Порт-Саида до ул. Володарского будет организовано в 4 полосы. Также на пересечении улицы Коммунистической с улицей Гоголя и улице Комсомольской в районе ж/д вокзала будет нанесено две «вафельные» разметки, ограничивающие выезд на перекресток из-за пробок.

Все работы должны быть завершены до 15 августа.







Фото Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»

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