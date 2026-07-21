



Экстремальная жара накроет Волгоградскую область в середине рабочей недели. Под раскаленным солнечным «блином», сообщают синоптики, регион прогреется до +38 градусов.

В прямом смысле вскружить голову местным жителям летнее марево может уже завтра, 22 июля. Если в Волгограде температура воздуха поднимется до +36, в отдельных районах области столбики термометров «подпрыгнут» аж до +38 градусов в тени. При этом метеорологи прогнозируют в регионе кратковременные дожди с грозами.

К концу недели погода сделает некоторые исключения – днем четверга город прогреется от +32 до +34 градусов. В области же ожидаются температурные качели – пока одни населенные пункты будут изнемогать от почти 40-градусного пекла, другие отдохнут от жары при освежающих +30.

– И в четверг, и в пятницу, 24 июля, в Волгоградской области пройдут кратковременные дожди с грозами. Скорость ветра во время непогоды достигнет 15-20 м/с, – сообщают специалисты волгоградского ЦГМС.

Напомним, к концу прошлой недели в регион нагрянуло неожиданное похолодание. Впрочем, вторжение холодного воздуха позволило волгоградцам перевести дух всего на три дня.

Фото из архива V102.ru