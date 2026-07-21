



Процессуальную проверку по факту гибели 10-летнего мальчика организовали волгоградские следователи.

Трагедией обернулся семейный выезд волгоградцев на необорудованный и не прошедший официальных проверок пляж. Отдыхая на берегу Волги в Тракторозаводском районе, родители отпустили 10-летнего мальчика поиграть в воду.

– В какой-то момент ребенок исчез из поля зрения взрослых. Его родные тут же бросились искать его в воде, однако самостоятельные поиски результата не принесли, – сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. – Вскоре тело мальчишки достали из воды водолазы.

Следователи восстанавливают хронику вчерашнего вечера, а также выясняют причины случившегося на Волге ЧП.

Напомним, что с начала 2026-го в Волгоградской области утонули 27 человек, включая двоих детей. Благодаря оперативным выездам и вовремя оказанной помощи, спасатели достали из воды восьмерых волгоградцев, в том числе двоих школьников.

Фото Павла Мирошкина