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Волгоградский «Ротор» одержал трудную, но заслуженную победу

Спорт 21.07.2026 07:19
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21.07.2026 07:19


В матче второго тура Лиги PARI волгоградский «Ротор» на родной «Волгоград Арене» одолел хабаровский СКА со счётом 1:0. Победа получилась нервной, драматичной и по-настоящему домашней – в том числе благодаря болельщикам. Атмосфера была такой, что даже тренер гостей не сдержался: «Так бы на каждом матче». И правда – приятно играть, когда стадион живой и реагирует на каждый эпизод.

Стартовые минуты остались за гостями, но «Ротор» быстро выровнял игру. Уже к девятой минуте хозяева едва не открыли счёт: Саид Алиев и Александр Трошечкин в суматохе помешали друг другу нанести решающий удар. Дальше моменты шли один за другим. На 20‑й минуте Артём Симонян едва не закинул мяч «за шиворот» голкиперу гостей, а на 30‑й опасно пробил из‑за штрафной – мяч чиркнул по перекладине.


На 33‑й минуте сине‑голубые могли наказать армейцев при розыгрыше свободного в пределах штрафной, но распорядились моментом крайне неудачно. Под занавес первого тайма Александр Трошечкин в борьбе сохранил мяч и вывел Саида Алиева на удар – но подвела точность. В компенсированное время «Ротор» имел великолепный шанс открыть счёт, но в суете только заработал угловой. А после его розыгрыша волгоградцы буквально затолкали мяч в ворота – но судья не зафиксировал взятие ворот. Первая половина осталась за хозяевами по игре, но подвели реализация и спорные решения арбитра. По мнению специалистов, мяч был за линией минимум на полметра – и взятие ворот казалось стопроцентным.


Во втором тайме «Ротор» продолжил давить. На 51‑й минуте Саид Алиев неудачно подработал мяч в штрафной, и момент был упущен; следом шанс имел Абу‑Саид Эльдарушев – но пробил выше ворот. Команда давила, моменты возникали у Симоняна и Алиева, но вратарь гостей Виталий Ботнарь был на высоте.

А на 74‑й минуте волгоградцы увлеклись атакой и едва не пропустили сами. Хабаровчане перехватили мяч, последовал разрезающий пас в очевидный офсайд, который, кажется, увидели даже пролетающие мимо пилоты самолётов, но не судьи. Ситуацию спас Никита Чагров: он отразил удар и ликвидировал выход один на один.


После замен на 78-й минуте произошёл перелом. Вышедший на замену Илья Родионов заработал пенальти, который уверенно реализовал Александр Хубулов – 1:0 на 80‑й минуте. Для новичка команды этот гол стал первым в сезоне.

На 86‑й минуте снова своё мастерство продемонстрировал вратарь гостей: после штрафного пробитого Артёмом Симоняном за снос Родионова счёт остался прежним. В компенсированное время «Ротор» немного снизил активность, позволив гостям провести несколько опасных атак, но Никита Чагров оставался на месте и не дал хабаровчанам отыграться.


Матч закончился победой волгоградского клуба – 1:0.

«Ротор» (Волгоград) – «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) – 1:0 (0:0).

20 июля. Волгоград. «Волгоград Арена». Количество зрителей: 14382.
Количество зрителей в гостевом секторе: 0.
Судьи: Антон Сидорин (Москва), Алексей Линкин (Воронеж), Дмитрий Михалёв (Москва).
«Ротор»: Чагров, Юдинцев, Эмерсон, Данилкин, Поярков, Умников (Горелов, 90+4), Аюпов (Покидышев, 85), Трошечкин, Эльдарушев (Хохлачев, 78), Алиев (Хубулов, 78), Симонян (Родионов, 78).
«СКА-Хабаровск»: Ботнарь, Плиев, Мухин, Ужгин (Ильев, 79), Носков, Багиев, Блиев, Маркитесов (Моцпан, 63), Янов (Вшивков, 63), Алкалде (Глотов, 54), Брагин (Школик, 79).
Гол: Хубулов, 80 – с пенальти (1:0). 
Предупреждены: Данилкин, 87 (неспортивное поведение). Трошечкин, 90+6 (неспортивное поведение) – Багиев, 57 (неспортивное поведение). Блиев, 84 (срыв перспективной атаки). Плиев, 90+6 (неспортивное поведение).


После этой важной победы «Ротор» идёт на 11‑м месте, отставая от лидера всего на три очка. Следующий матч волгоградцы проведут 27 июля в рамках третьего тура Первой лиги: на выезде против «КАМАЗа», который потерпел два поражения на старте чемпионата. Начало встречи – в 20:00.

Александр Веселовский

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