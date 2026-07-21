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Общество

Учёные РАН зафиксировали превышение нефтепродуктов в Азовском море в 5,4 раза

Общество 21.07.2026 09:47
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21.07.2026 09:47


Сотрудники Российской академии наук провели мониторинг состояния вод Азовского моря и выявили значительное превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов. Как передает Привет-Ростов, показатель достиг 0,27 мг/л, что в 1,8–5,4 раза выше установленных норм.

Примечательно, что уровень загрязнения почти вдвое превысил значения, зафиксированные в 2016 году. Более того, по содержанию нефтепродуктов акватория Азовского моря оказалась менее благополучной, чем отдельные районы Суэцкого и Персидского заливов.

Вместе с тем исследователи не обнаружили следов новых разливов нефти. Учёные отмечают, что морские микроорганизмы продолжают активную переработку углеводородов, накопленных ранее, что способствует постепенному естественному очищению воды. Этот процесс, однако, пока не компенсирует масштабы накопленного загрязнения.

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