Волгоградец Александр Тюменцев в третий раз победил в конкурсе СЖР

Пресс-секретарь Волгоградского областного суда Александр Тюменцев стал победителем конкурса Союза журналистов России на Лучшее журналистское произведение 2026 года. Результаты накануне были опубликованы на сайте СЖР.

Профессиональное жюри оценивало 1600 материалов от 752 журналистов печатных и электронных СМИ, которые были допущены для участия в конкурсе.

– Среди победителей конкурса – волгоградец Александр Тюменцев, пресс-секретарь Волгоградского областного суда, с очерком «Служат два товарища», опубликованного в издании «Областные вести». Награда будет вручена Александру председателем СЖР Владимиром Соловьевым на 30-м Форуме современной журналистики «Вся Россия - 2026» в Сочи, – сообщило в свою очередь региональное отделение СЖР.

Александр Тюменцев уже трижды побеждает в конкурсе СЖР. Первые две победы были одержаны в 2021 и 2024 годах также за Лучшее журналистское произведение, которыми стали очерки о судьях и сотруднике аппарата Волгоградского облсуда. Александр Тюменцев – член Союза журналистов России, бывший военкор, полковник полиции в отставке, неоднократный победитель и призер Всероссийских творческих конкурсов журналистов.

– Я очеркист. Люблю писать в этом жанре. Мне интересно показать закрытого человека, а судьи очень закрытые люди, с необычной стороны. С одной стороны необычный, а с другой – совершенно обычный человек, такой же, как все мы, – рассказывает Александр. – И очерк «Служат два товарища» – о двух судьях, которые в прошлом были офицерами российской армии, а потом стали судьями.





К своей третьей победе в конкурсе Союза журналистов России Александр Тюменцев шел последовательно, участвуя во всех региональных конкурсах. В этом году в Волгоградской области Александр остался без призовых мест, но удача улыбнулась ему на всероссийском уровне. Победа пробудила воспоминания из детства о первой статье, которую он написал еще 16-летним школьником.

– Очень обрадовался. Такое счастье у меня было, когда я увидел свою фамилию в газете, когда был еще в 10 классе. Тогда я взял первое интервью у своего дедушки – ветерана Великой Отечественной войны. Статья вышла в местной газете. Я тогда просто летал от счастья и сейчас ощущения схожие, – поделился с ИА «Высота 102» эмоциями от победы Александр Тюменцев.

Фото Александра Тюменцева