



Во втором туре чемпионат России по футболу среди команд Первой лиги «Ротор» на своем стадионе принимал «СКА-Хабаровск». Встреча получилась напряженной и интересной, проходила при преимуществе хозяев поля. Волгоградцы создали массу моментов, однако долгое время не могли их реализовать. В итоге дожали соперника и заслуженно победили – 1:0. На послематчевой пресс-конференции тренеры поделились впечатлениями от встречи.

По оценке главного тренера «СКА‑Хабаровск» Михаила Семёнова, исход матча решил пенальти:

– Игроки команды считают, что касания не было, но решение остаётся за арбитром, и именно 11‑метровый в итоге предопределил поражение. У нас был отличный шанс сравнять счёт – выход один на один, но, к сожалению, реализовать его не удалось, – отметил Семёнов.

Он также обратил внимание на специфику поля и атмосферы:

– На «Волгоград Арене» отличное травяное покрытие и мощная поддержка трибун. Для нас это немного непривычно – все сборы мы провели на искусственном поле, и это могло повлиять на наши действия. Тем не менее в отдельных эпизодах команда смотрелась достойно, мы создавали проблемы «Ротору». Многое из задуманного удалось воплотить на поле. Я благодарен ребятам за самоотдачу: они бились как львы, и у них сегодня было одно желание – победить.

В числе наиболее активных игроков у хозяев наставник гостей выделил Артёма Симоняна и Абу‑Саида Эльдарушева.

Тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Парфёнов:

– Тяжелейший матч. Он мог упроститься, засчитай мяч арбитр, который на метр находиля в воротах. Вы меня знаете, я очень редко эти моменты комментирую, но это ведь очевидные моменты, так же, как и с мелкими фалами. Не хотелось бы, чтобы это превратилось в тенденцию.

Меня порадовало, что команда играла правильно, прессинговала, создавала моменты, контролировала контратаки соперника. Да, были ошибки, но ребята выполняли то, что мы от них требовали. Самое важное – они дожали соперника и заслуженно победили.





Наставник волгоградцев отметил, что команда ещё находится в стадии становления:

– Подготовка получилась очень короткой и скомканной. Сейчас сыгранность приходит уже через официальные матчи. Любому тренеру хочется, чтобы этот процесс шел быстрее, но сегодня ребята действительно молодцы. Создали очень много моментов и бились до финального свистка.

Матч получился по-настоящему нервным – и это отлично читается в словах тренеров. Оба сошлись на том, что исход решил один-единственный эпизод: для Семёнова это пенальти, для Парфёнова – незасчитанный гол. При этом ни один из них не сводил игру к удаче: оба видели в ней характер и работу.

Семёнов старался держаться спокойно и не уходить в претензии – он честно признал влияние спорных моментов, но сделал главный акцент на самоотдаче своих ребят: они, по его словам, бились, как львы, и старались выполнить задуманное, хотя непривычное травяное поле и мощная атмосфера «Волгоград Арены» всё равно добавили сложностей.

Парфёнов, обычно сдержанный, на этот раз не стал прятать эмоции: для него было важно подчеркнуть, что победа не случайна – её выстрадали. Он отметил, что команда действует по плану, прессингует, контролирует соперника и дожимает в тяжёлых моментах. И при этом тренер прямо дал понять: да, команда ещё в стадии становления, сыгранность нарабатывается уже в официальных матчах, и хочется, чтобы этот процесс шёл быстрее.

В итоге картина выходит цельной: плотная, равная игра, где результат дала не вспышка вдохновения, а упорство и терпение. И именно это оба тренера и вынесли с поля – один с горьковатым, но уважительным послевкусием поражения, другой – с усталым, но настоящим удовлетворением от победы.

Следующую встречу волгоградцы проведут 27 июля в Набережных Челнах против «КАМАЗа».

Александр Веселовский

Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»