До 8 выросло число инфицированных насекомыми и крысами волгоградцев

В Волгоградской области увеличилось количество пострадавших от укусов насекомых и грызунов. Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщали о трех жителях, заразившихся иксодовым клещевым боррелиозом, об одном заболевшем лихорадкой Западного Нила и еще о двух, у которых была диагностирована Крымская геморрогическая лихорадка. Недавно стало известно о зафиксированных двух случаях геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
Напомним, переносчиками лихорадки Западного Нила являются комары. КГЛ можно заразиться от клещей. Клещевой боррелиоз — природно-очаговое заболевание, передающееся клещами. Оно характеризуется поражением кожи, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем и часто принимает хроническое, рецидивирующее течение. Геморрогическая лихорадка передается в основном от грызунов.
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