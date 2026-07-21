



Десять авиарейсов на данный момент задерживаются в аэропорту Волгограда. Самолеты не могут вовремя прилететь из Москвы, Санкт-Петербурга из-за ограничений, которые вводились в результате угрозы ракетной опасности.

Согласно данным волгоградского аэропорта, также задерживается рейс из Еревана, который ожидался 21 июля в 05:40 мск.

Вылет самолетов из Санкт-Петербурга перенесено на несколько часов – с 12:15 мск на 14:15 мск. Три московских рейса также прибудут в Волгоград с опозданием, что сказалось и на время обратных вылетов в столицу.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», об атаке ВСУ жителей региона предупредили с 03:12 мск. Население призывали избегать открытых участков улиц и не подходить к окнам, спуститься в укрытия.

По данным мониторинговых каналов, на территории Волгограда утром 21 июля попытку очередного теракта ВСУ успешно отражала ПВО России.