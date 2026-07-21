Арест иномарки побудил волгоградца погасить крупный долг

Житель Красноармейского района Волгограда, который внезапно лишился своего автомобиля и стал пешеходом, был вынужден найти крупную сумму денег для погашения своего долга.

Как сообщили в ГУ ФССП России по региону, владелец автомобиля Hyundai Accent не оплачивал штрафы за превышение скорости, а также не исполнял обязательства перед банком. В итоге он задолжал 185 тысяч рублей и выплачивать их не торопился. Должник, который был за рулем своего хэтчбека, попался сотрудникам Красноармейского районного отдела судебных приставов в ходе рейда.

Его машину арестовали за долги. В течение нескольких дней волгоградец выплатил весь долг с исполнительским сбором, чтобы вернуть свой Hyundai.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области