



В Москве вынесен приговор 45-летнему жителю Саратова Евгению Савостину*. Он признан виновным в государственной измене, участии в террористической организации и прохождении обучения в целях совершения терактов, сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.

По данным следствия, в январе-феврале 2023 года Савостин находился в Киеве, где вступил в запрещенный в РФ «Русский добровольческий корпус»** и прошел военную подготовку, в том числе обучение на водителя бронетранспортера.

С 2023-го по 2025 год он перевозил на броневике оружие, боеприпасы и снаряжение для украинских формирований. Его маршруты проходили через зону боевых действий в ДНР и Харьковской области.

В октябре 2025 года Савостин получил приказ от руководства вернуться в Саратов и ждать дальнейших указаний. Однако 30 октября он был задержан российскими силовиками.

Преступнику инкриминировали:

ст. 275 УК РФ (государственная измена),

ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации),

ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях совершения терактов).

Второй Западный окружной военный суд признал его виновным и назначил наказание в виде 28 лет лишения свободы. Первые 6 лет Савостин проведет в особо суровых условиях – в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима. Также осужденному назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

* включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга;

** террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

Фото: ИА «Высота 102»