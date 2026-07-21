Волгоградским участникам СВО дадут бесплатно землю

Профильный комитет Волгоградской облдумы рассмотрел изменения в региональное законодательство о предоставлении земельных участков в собственность граждан бесплатно. Как сообщили в облдуме, предлагается расширить перечень категорий жителей региона, имеющих право на эту льготу.

Согласно предлагаемым изменениям, расширяется перечень категорий граждан, имеющих право на получение земельных участков на безвозмездной основе. Это участники специальной военной операции, добровольцы и росгвардейцы. Также право на получение земельного участка предоставляется родственникам погибшего военнослужащего: супруге (супругу), несовершеннолетним детям, детям-инвалидам старше 18 лет, детям в возрасте до 23 лет, если они обучаются очно, родителям и лицам, находившимся на иждивении погибшего. Кроме того, документом предусматриваются сокращенные сроки рассмотрения заявлений участников СВО и предоставления им участков.