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Общество

Бочаров оценил модернизацию дорожной инфраструктуры юга Волгограда

Общество 21.07.2026 13:27
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21.07.2026 13:27


Губернатор Андрей Бочаров совместно с мэром Волгограда проинспектировал в Красноармейском районе ход работ на ключевых объектах, где происходит глобальная модернизация дорожно-транспортной инфраструктуры. Как сообщили в администрации региона, в общей сложности специалистам предстоит отремонтировать порядка 45 километров дорожного полотна. 

Открытие нового моста через Волго-Донской канал в составе обхода Волгограда позволило перенаправить транзитный поток на элистинское и астраханское направления и приступить к комплексному обновлению улиц. Всего ремонт охватывает порядка 45 километров дорожного полотна. Ключевой объект – проспект Героев Сталинграда на участке от Лазоревой до Удмуртской (3,4 км), где по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» заменят покрытие, установят 13 остановочных павильонов и 16 светофоров, обустроят тротуары и ограждения.

Капитально ремонтируется Сарептский путепровод, где работы планируют завершить уже в сентябре раньше срока. Также в планах полное восстановление старого моста через Волго-Донской судоходный канал. Приведут в порядок улицы Лазоревую, Латвийскую, Плеханова (более 6 км) с расширением проезжей части и обустройством остановочных карманов. Обновляют подъезды к поселку Татьянка-2 и к больнице скорой помощи № 15 – улицу Изобильную реконструируют, расширят и организуют новый выезд на проспект Героев Сталинграда.


Вблизи железнодорожной станции «Заканальная» создаётся транспортно-пересадочный узел на 40 мест для общественного транспорта и перехватывающую парковку на 50 автомобилей. Это разгрузит улицы и систематизирует движение. Одновременно разработана новая схема движения у кинотеатра «Юбилейный» с дополнительными парковками и светофорами вызывного действия.

Подвижной состав в районе полностью обновлён: из 281 автобуса, приобретённого за последние годы, 70 направлены в Красноармейск. В этом году на маршрут № 2 добавят ещё пять машин особо большого класса. Трамвайное сообщение также модернизируют: на линии работают обновлённые вагоны завода «ВЭТА», а на 2027 год запланирована реконструкция депо № 3, трамвайных путей, контактной сети и двух тяговых подстанций.


– Мы приняли серьёзную государственную программу развития Волгограда на 10 лет. В прошлом году создали подпрограмму по Красноармейскому району — исходя из объёма накопленных проблем и задач развития всей области. Здесь сформирована значительная часть экономического потенциала региона, но и износ инфраструктуры, и нагрузка на неё выше. Несмотря на все трудности, все проекты реализуются по графикам, с надлежащим качеством и в полном объёме обеспечены ресурсами. В ходе работ появляются новые задачи, которые формируют сами жители, – подчеркнул Андрей Бочаров.

Итоги поездки и новые инициативы будут обсуждаться на встрече с жителями района.

Фото: администрация Волгоградской области

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