



Когда смотришь матч, видишь результат. А на открытой тренировке можно увидеть сам процесс – то, как команда становится командой.

В эту субботу, 18:00, на поле ВГАФКа пройдёт открытая тренировка «Ротора» – редкая возможность увидеть «внутреннюю кухню» команды без прикрас.

Сейчас в составе появляются новые лица, и их адаптация идёт прямо по ходу сезона. Важно не просто выучить схему, а почувствовать партнёров, привыкнуть к ритму игры и требованиям тренерского штаба. Именно над этим команда и будет работать в субботу на поле ВГАФКа – не ради картинки, а ради дела.

Эта тренировка – часть подготовки не только к сезону в целом, но и к предстоящей игре: здесь будут отрабатываться те элементы, которые могут сыграть ключевую роль уже в ближайшем матче.

Для поклонников клуба мероприятие станет шансом по‑новому взглянуть на любимую команду: оценить, как новички встраиваются в общую структуру, проанализировать их движение, скорость принятия решений и качество взаимодействия с опытными игроками. Болельщики смогут поддержать команду плакатами, пообщаться с футболистами и взять автографы. Владельцам абонементов будут предоставлены места на центральном секторе – с них открывается оптимальный обзор, позволяющий не упустить ни одной детали тренировочного процесса.

По завершении тренировки представители СМИ получат возможность взять эксклюзивные комментарии у руководства клуба, тренерского штаба и игроков. Специалисты расскажут, над какими компонентами идёт работа и какие тактические решения планируется использовать в ближайшей игре.

Суббота, 18:00, поле ВГАФКа. Видишь становление команды – видишь её будущее.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»